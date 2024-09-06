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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:56
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

        Bakan Kacır, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Doğan tarafından karşılandı. Kacır, daha sonra makamında Doğan ile bir süre görüştü.

        Samsun Valiliğine de giden Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Tavlı ile görüşen Kacır, ardından Samsun Keşif Kampüsü'nü gezdi.

        Bakan Kacır, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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