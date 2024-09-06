Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 27 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
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