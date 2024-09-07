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        Samsun'da hastanedeki tatbikatta deprem sonrasında yaşananlar canlandırıldı

        Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:54
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        Samsun'da hastanedeki tatbikatta deprem sonrasında yaşananlar canlandırıldı
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        Samsun'da hastanede yapılan tatbikatta, deprem sonrasında yaşananları canlandırıldı, itfaiye ve sağlık personeli ile güvenlik güçleri, senaryo gereği çıkan olaylara müdahale etti.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen deprem tatbikatına polis ve itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Senaryo gereği Karadeniz açıklarında 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları panik halinde hastane bahçesindeki toplanma alanına çıktı.

        Hastanenin bazı bölümlerinde yangın çıkması üzerine Başhekim Ümit Çallı, "mor kod" vererek yoğun bakımdaki hastaların başka hastanelere nakledilmesini sağladı.

        İtfaiye ve sağlık ekipleri, bir yandan yangının söndürülmesi için mücadele ederken, diğer yandan alevler nedeniyle yaralanan sağlık çalışanının ilk tedavisini yaptı.

        Bu sırada hastaneye enkaz altından yaralı halde kurtarılan depremzedeler gelmeye başladı. Sağlık çalışanları, yaralı depremzedelerin yardımına koştu.

        Deprem esnasında iş yerinde kimsayalın dökülmesi sonucu hastaneye gelen bir yaralının ifadesi doğrultusunda "turuncu kod" verilerek, hastaneye giriş kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

        Depremde hafif yaralanan bebeğini hastaneye getiren bir annenin görevlilerle konuşurken bebeğin çocuk arabasından çalınması üzerine hastanenin giriş ve çıkışları kapatılarak "pembe kod" verildi. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

        Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından "bebek hırsızı" yakalandı. Zanlı polis ekiplerine teslim edilirken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis zanlıyı olay yerinden kaçırdı, bebek de ailesine teslim edildi.

        Hastane içinde peş peşe yaşanan olayları başlarda gerçek sanan bazı hasta ve yakınları ise tatbikatı merakla takip etti.

        Başhekim Çallı, basın mensuplarına tatbikat hakkında verdi.

        Senaryo gereği deprem olduğunu belirten Çallı, "Deprem sonrasında hastanemizin A ve B bloklarında hafif hasar meydana geldi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangından ve dumandan etkilenen 8 yoğun bakım hastası farklı hastanelere taşındı. Yaralanan personelimizin yangın alanından tahliyesi gerçekleştirildi. Acil servisimize depremden etkilenen 220 kişi müracaat etti. Müracaat edenlerden 7'si yoğun bakım olmak üzere 55 hastanın yatışı yapıldı, 12 hasta ise acil ameliyata alındı." dedi.

        Senaryo gereği hastaneye müracaat edenlerden 9'unun hayatını kaybettiğini anlatan Çallı, "Hastanemizde tüm bunlar yaşanırken bir de çocuk kaçırma olayı gerçekleşti. Güvenlik görevlilerimiz kısa sürede bebek hırsızını yakalayarak polise teslim etti." ifadesini kullandı.

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