Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

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