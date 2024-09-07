Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Yaklaşık bir yıldır aranan Y.K, sahte kimlikle yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!

        Benzer Haberler

        Samsun'da hastanedeki tatbikatta deprem sonrasında yaşananlar canlandırıldı
        Samsun'da hastanedeki tatbikatta deprem sonrasında yaşananlar canlandırıldı
        Polise direnip üniformasını yırtan, komiser yardımcısı çıktı
        Polise direnip üniformasını yırtan, komiser yardımcısı çıktı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tokat'ta konuştu:
        Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu
        Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini bıçakladı
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini bıçakladı