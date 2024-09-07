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        Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

        Samsun'un Ladik ilçesinde trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:07
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        Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü
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        Samsun'un Ladik ilçesinde trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü, 4 kişi de yaralandı.

        Mehmet Akbıyık yönetimindeki 55 HV 565 plakalı kamyonet, Karayolları Bakımevi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Elif Güger idaresindeki 55 AEY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı görerek olay yerine giden Samet Bal (20), yaralılara yardım etmek istedi.

        Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki 34 UP 8113 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.

        Kazada kamyonet sürücüsüyle aynı araçta bulunan Ayşenur Akbıyık, Yasemin Akbıyık ve Mehmet Çelebi Akbıyık'ın yanı sıra Samet Bal yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki Havza ve Kavak Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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