Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki 34 UP 8113 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.

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