Samsun'da taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşlar araçlara çarptı, 4 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Kirazlık mevkisinde bulunan taş ocağında yapılan kontrollü patlatma sırasında fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yoluna fırladı.
Kara yolunda seyir halindeki araçlara da isabet eden taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolundaki taşların temizlenmesi için Karayolu ekiplerince çalışma yürütüldü.
Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.
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