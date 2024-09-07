Samsun'da taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşlar araçlara çarptı, 4 kişi yaralandı

Kara yolunda seyir halindeki araçlara da isabet eden taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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