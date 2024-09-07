Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Polis ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis bulunan H.K'nın, İlkadım ilçesinde bir adreste olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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