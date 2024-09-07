Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Nebiyan Mahallesi'nde T.D. (43) ile K.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Çıkan kavgada, K.D, T.D'yi pompalı tüfekle bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise kısa sürede şüpheli K.D'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.