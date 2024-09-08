Bafra'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Bafra Asayiş Büro Amirliği, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda, 10 açık iş yeri, 3 park denetlenerek 240 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamunun huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç olaylarının engellenmesi amacıyla "şok" uygulama yaptı.

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