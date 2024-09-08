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        Samsun'da narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:25
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        Samsun'da narkotik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1654 sentetik ecza hapı, 100 uyuşturucu hap, 275,50 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 390 mililitre aseton, 3 hassas terazi, 6 eldiven, kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin lira sahte para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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