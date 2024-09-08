Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı

Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.Y.A'nın bir ikamette saklandığını tespit etti.

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