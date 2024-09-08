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        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:56 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:56
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        Samsun'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Sancaklı Mahallesi'nde dere kenarında balık tutan Nuhbey Çakır (55), savurduğu oltasının elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çakır'ın naaşı otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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