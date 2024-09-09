Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken şüpheli yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesine kenevir ektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesine kenevir ektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede bir kişinin fındık bahçesine kenevir ektiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Saz konusu soruşturma kapsamında, İ.A. (55) gözaltına alınırken, fındık bahçesinde yapılan aramada 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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