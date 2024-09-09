Samsun'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.
Samsun’un Terme ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yerli Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki A.C.Ö'nün evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 1 kilogram esrar ile uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.
Zanlının jandarmadaki işleminin ardından gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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