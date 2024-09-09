Samsun'da 2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası ücretiz dağıtıldı

Samsun'un Canik ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, okul çantası ve eğitim materyallerini ücretsiz dağıttı.

Canik Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları okul çantası, kırtasiye seti ve eğitim materyalleri ile sevindirdi. Canik'te 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak hediyeleri tek tek verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hiç bir öğrenciyi ayırt etmemeden tüm 1. sınıf öğrencilerine içinde sırt çantası, yemek çantası, su matarası, kırtasiye seti, yardımcı eğitim materyalleri ve öğretmenlerin istediği araç-gereçlerin yer aldığı hediye setini verdiklerini söyledi.