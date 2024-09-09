Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza ve Kavak'ta ilk ders zili çaldı

        Havza ve Kavak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza ve Kavak'ta ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza ve Kavak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

        Havza’da 5 bin 554 öğrenci ve 550 öğretmen ders başı yaptı.

        Der zili öncesi tüm okullarda Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 25 Mayıs İlkokulu'nda birinci sınıfları ziyaret etti ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirterek; “ İlçede geçen yıl yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ide 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diledi. Havza Belediyesinin temin ettiği sütler öğrencilere dağıtıldı.

        Ziyarete, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da katıldı.

        - Kavak

        Kavak ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

        Okul bahçesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa geçildi.

        Öğrenciler hazırladıkları dans gösterilerini sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, açılışta yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

        Törene, Kavak Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Ali Rıza Yıldız, Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz ve MHP İlçe Başkanı Ali Hikmet Karaosmanoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Terme'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Terme'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Kurduğu çiftlikle doberman yetiştirip, 40'ı aşkın ülkeye gönderdi
        Kurduğu çiftlikle doberman yetiştirip, 40'ı aşkın ülkeye gönderdi
        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı
        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı
        Samsun'da 2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası ücretiz dağıtıldı
        Samsun'da 2 bin öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası ücretiz dağıtıldı
        Emekli uzman çavuşun hayvan sevgisi çiftlik kurdurdu
        Emekli uzman çavuşun hayvan sevgisi çiftlik kurdurdu
        Samsun'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı