Samsun'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde İ.H'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 204 tabanca fişeği ile 53 tüfek fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten suçluların yakalanmalarına yönelik çalışma yürüttü.

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