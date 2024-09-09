Samsun'da çiftçilere yeni tarım düzenlemeleri ve desteklemeler anlatıldı

Samsun'da çiftçi ve üreticilere yönelik yeni tarım düzenlemesi ve desteklemeler

düzenlenen toplantıyla anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlınca kısa süre önce açıklanan 2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemeler konusunda bilgilendirme toplantısı Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bitkisel Üretim Planlaması ve Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler, Hayvansal Üretim Planlaması ve Hayvansal Üretime Yönelik Desteklemeler, Su Ürünleri Üretim Planlaması ve Su Ürünleri Üretimine Yönelik Desteklemeler, Sözleşmeli Tarım, Tarım havzası veya işletme bazında planlanması iş ve işlemler gibi birçok konu, Oda ve Birliklerin Yönetim ve üyelerinin yanı sıra İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleriyle ilgili destek modellerinin çiftçiler için büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Bitkisel üretimde üç ana temel olduğunu ifade eden Sağlam, "Birincisi temel destekler, ikincisi planlama desteklemeleri ve ürün geliştirme desteklerimiz var. "Mazot ve gübre desteği kaldırıldı" diye bazı şeyler var. Hayır. Mazot gübre desteği kaldırılmadı temel destek içerisinde daha fazla veriliyor." dedi.

Sağlam, çiftçinin ürettiği ürünün desteğini önceden bilmek istediğini bu düzenlemeyle 2025-2026-2027'de temel desteklerini bilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Artı planlama desteğini bilebiliyorlar. Çiftçi "biz nakdi destek istiyoruz ayni destek almak istemiyoruz' diyordu. Yine nakdi desteğe döndük. 2024'te bile mazot gübresini nakdi alacak. 2025'te de yine aynı şekilde olacak. Bir diğer şey de fatura filan kalmadı. Stopajdan rahatsız oluyordu, KDV'den rahatsız oluyordu sattığı ürünün. Artık alan bazlı destekleri ödeyeceğiz. Yine planlı desteklemelerde 13 artı 1 ürünümüz var, Türkiye'de planlanan stratejik ürünlerimiz. Bunu ekenler iki katına yakın bir destek alacaklar. Bunları anlattık. Avantajlarının neler olduğunu ifade ettik. Küçük işletmeler artık kayda gelecekler. 3-4 dönüm yeri varsa 3 bin 500 4 bin lira destek alacak. Daha önce uğraşmıyordu stopaj ve KDV kesiyorlardı. Bunlarla ilgili avantajlarını anlattık.