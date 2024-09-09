Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ş.M'nin kullandığı 55 RD 040 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinden çıkan Ş.Ö. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ş.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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