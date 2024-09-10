Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da jandarmadan servis denetimi

        Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da jandarmadan servis denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek denetim yaptı.

        Eğitim öğretim yılının başlamasıyla 2024-2027 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, taşımalı eğitimle öğrenci taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim yaparak, araç şoförlerine ve öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

        Denetimde servis araçlarında emniyet kemeri, yangın tüpü, öğrenci aracı yazısı, "Dur" levhası ile evrak denetimi yapıldı.

        Ayrıca servis sürücülerine ve öğrencilere öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler, ışık donanımının önemi, yağışlı ve sisli havalarda araç kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris karşı karşıya gelecek
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Kendileri kadar CV’leri de güzel
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları
        Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
        Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        İsrail basını: Hükümet Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
        İsrail basını: Hükümet Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar

        Benzer Haberler

        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak zo...
        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak zo...
        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı (2)
        Boşanma aşamasındaki eşine silah çekince gözaltına alındı (2)
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da çiftçilere yeni tarım düzenlemeleri ve desteklemeler anlatıldı
        Samsun'da çiftçilere yeni tarım düzenlemeleri ve desteklemeler anlatıldı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten Çiftçi Kayıt Sistemi açıklaması
        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten Çiftçi Kayıt Sistemi açıklaması