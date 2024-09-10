Havza'da jandarmadan servis denetimi

Ayrıca servis sürücülerine ve öğrencilere öğrenci indirme ve bindirme esnasında dikkat edilecek hususlar, emniyet kemerinin önemi, araçlarda bulundurulması gereken malzemeler, ışık donanımının önemi, yağışlı ve sisli havalarda araç kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Havza Trafik Jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitim yapılan okullarda servis sürücülerine eğitim vererek denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.