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        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı

        Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:24
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        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı
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        Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla çocukların güvenliğini sağlamak için okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine neden olabilecek alkol, sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi unsurların satılmasını engellemek ve servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlaması amacıyla uygulama yapıldı.

        Kent genelinde 89 ekip ve 236 personel ile 278 okul çevresinde yapılan uygulamada 1735 kişi ve 67 metruk bina kontrol edildi, 202 umuma açık iş yeri ile 106 park bahçe denetlendi.

        İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde aranan 5 kişinin yakalandığı denetimlerde amaç dışı bıçak taşıyan 1 kişiye adli ve idari işlem, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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