Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla çocukların güvenliğini sağlamak için okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine neden olabilecek alkol, sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi unsurların satılmasını engellemek ve servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlaması amacıyla uygulama yapıldı.