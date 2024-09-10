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        Samsun'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tost makinesine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:36
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        Samsun'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tost makinesine gizlenmiş 2 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbarat sonucu çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı ilçe merkezinde durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, kutu içinde bulunan tost makinesine gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.G, jandarmaya götürüldü.

        Soruşturma kapsamında şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 10 sentetik ecza hapı, 2 esrar izmariti, hassas terazi ile esrar öğütücü buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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