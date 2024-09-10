Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

        Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez cezası: 1,8 milyon
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        İstanbul'da vahşet! Baba ile kızı öldürüldü!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 işçi toprak altında
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 işçi toprak altında
        Tost makinesinden uyuşturucu çıktı
        Tost makinesinden uyuşturucu çıktı
        Samsun'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Samsun'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı
        Samsun'da okul çevrelerindeki denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı
        Fındık bahçelerine zarar veren 'kahverengi kokarca'ya şarkı yaptı
        Fındık bahçelerine zarar veren 'kahverengi kokarca'ya şarkı yaptı
        Samsun'da çıkan yangın sonucu evde hasar oluştu
        Samsun'da çıkan yangın sonucu evde hasar oluştu