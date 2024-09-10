Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli ekipler, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Motorize yunus ekiplerinin takibe aldığı aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bazı araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak devam eden aracı ekipler, bir ara sokakta terk edilmiş vaziyette buldu.

Aracın başındaki kalabalık içinde kendini gizlemeye çalışan ve daha önce araçta yolcu olarak bulunduğu tespit edilen F.G. gözaltına alındı. Ekipler, sürücü E.G'yi ise saklandığı apartman dairesinde yakaladı.