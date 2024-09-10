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        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:53
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

        Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını anımsattı.

        İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını belirten Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu, kısa süre önce söz konusu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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