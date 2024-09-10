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        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:53
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        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa İ. (72) idaresindeki 71 AU 128 plakalı traktör, Çarşamba-Ayvacık yolu Barajyolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Mustafa Ç. (68) yönetimindeki 55 ADG 115 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Kibare Ç. (61) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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