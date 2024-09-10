Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, "Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, "Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım." dedi.

        Günal, İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli"nde yaptığı konuşmada, bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının önlenebilir, tedbir alınabilir, hatta pek çoğunun koruyucu tedbirlerle insanları hasta etmesinin önlenebileceğini söyledi.

        Bunun için bilinçlenmenin ve koruyucu önlemlerin önem taşıdığını vurgulayan Günal, "Toplumun bilinçlenmesi, aşının faydalarına inanması ve sağlık otoritelerine güvenerek uyarı ve tedbirleri yerine getirmeleri en önemlisi. Kişisel koruyucu tedbirleri uygulamak, ikinci planda en önemli nokta oluyor." diye konuştu.

        Dünyanın önemli bir salgını atlattığını hatırlatan Günal, "Hala Kovid-19 görülüyor ama çok daha nadir, az sayıda ve daha zararsız geçiriyoruz. O yüzden hem aşılamanın önemini tekrar hatırlatmak istiyorum hem de hastalıklara karşı bireysel ve toplumsal olarak alınabilecek tedbirleri bilirsek, bu tür enfeksiyonlardan rahatlıkla korunabiliriz, yeni pandemileri çok daha hafif atlatmayı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

        - "Maymun çiçeği, Türkiye'de görülen bir enfeksiyon hastalığı değil"

        Prof. Dr. Günal, dünyada maymun çiçeği salgını görülmeye başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Dönem dönem bu tür viral enfeksiyonlar bir şekilde gündeme gelecektir. Bizim dışımızdaki canlılarda da pek çok enfeksiyon hastalığı var. Bunlar bir şekilde insanlara bulaşabiliyor. Nadiren görülen vakalar olabilir dünyanın çeşitli bölgelerinde ama çok daha fazla kişide görülebilen ya da bazıları insandan insana bulaşma özelliği kazanabilenler de olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmak, hemen tedbir almak lazım. Maymun çiçeği açısından, Türkiye'de görülen bir enfeksiyon hastalığı değil. Bize ancak dış ülkelerden transport olarak gelir ya da bir iş seyahatiyle gidip gelenlerde olma ihtimali var. Onun dışında ciddi bir pandemi beklemiyoruz. Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan bir viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım."

        Bulaşıcı hastalıkların bulaşmasında iki ana nokta bulunduğuna işaret eden Günal, şunları kaydetti:

        "Bir tanesi temas, en çok da el teması. Olabildiği kadar el temasından korunmak gerekiyorsa da sonrasında mutlaka el hijyeni sağlamak zorundayız. Yani su ve sabunla, alkol bazlı dezenfektan ya da kolonyayla ellerimizi temizlemek çok önemli. Diğer kısımda yakın temas, yani damlacık ya da hava yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlarımız var. Bunlardan korunmak adına da olabildiği kadar kalabalık, hastanın bulunduğu ya da olabileceği ortamlarda belli kişisel mesafeleri korumak, yakın temas etmemek kişisel korunmamız açısından çok önemli."

        İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ise aşı, hijyen uygulamaları ve etkili tedavi yöntemleri sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınabildiğini dile getirerek, "Hastalıklarla mücadelede ortak bilinç oluşturmak istiyoruz. Hepimizin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları var ve birlikte hareket ederek daha sağlıklı geleceğe ulaşabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahla yaralamayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da silahla yaralamayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)
        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 1 kişi öldü, 1 kişi toprak altında (3)
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 1 kişi öldü, 1 kişi toprak altında (3)
        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki firari hükümlü yakalandı