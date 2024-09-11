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        Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:00
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        Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 akıllı cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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