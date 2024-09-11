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        Samsun'da bir şüpheli otel odasında uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüpheli otel odasında uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:52
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        Samsun'da bir şüpheli otel odasında uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüpheli otel odasında uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Terme ilçesinde bir otele operasyon düzenledi.

        Otelde kalan B.B'nin odasında ve üzerinde arama yapan ekipler, 43,25 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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