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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 eksikle devam etti

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:45
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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 eksikle devam etti
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pozisyon çalışması yaptı.

        Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ve Oliver Ntcham antrenmana katılmadı.

        Samsun ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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