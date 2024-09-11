Samsun'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarıdibek Mahallesi'nde 4 yaşındaki B.K, birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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