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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:20
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti.

        Kaçak elektronik sigaraların İlkadım'da bir ikamette depolandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 37 adet elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.H.A (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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