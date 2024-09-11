Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 37 elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak yollarla kente sevki sağlanan elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürüleceğini tespit etti.

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