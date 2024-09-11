Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi

Cenaze törenine, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi.

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