Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan iki işçiden biri toprağa verildi.
Hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Aydın için Evrenuşağı Mahalle Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Aydın'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Daha sonra Aydın'ın cenazesi aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün, Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkisinde fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın hayatını kaybetmişti.
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