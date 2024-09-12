Samsun'da polisten saklanmak için girmeye çalıştığı bacada sıkışan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde polisten kaçmak için çıktığı çatıda bacaya saklanmaya çalışırken sıkışan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde polisten kaçmak için çıktığı çatıda bacaya saklanmaya çalışırken sıkışan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 gün önce cezaevinden firar eden B.O.K'nin (24) yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.
Ekipler, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Polis ekiplerini fark eden hükümlü, saklandığı apartmanın çatısına çıktı.
Hükümlü, saklanmak için bacaya girmeye çalıştığı sırada sıkıştığı yerde polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.O.K, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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