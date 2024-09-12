Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eşini darbederek yaralayan kişi, gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eşini darbederek yaralayan kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antyeri Mahallesi'ndeki evlerinde İ.K. (30) ve karısı S.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. eşini, başına tabancayla vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.K, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İ.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör, 5 fişek ile 30 gram kubar esrar ele geçirildi.
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