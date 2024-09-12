Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eşini darbederek yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antyeri Mahallesi'ndeki evlerinde İ.K. (30) ve karısı S.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. eşini, başına tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.K, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İ.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.