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        Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu

        İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan Muhammed Enes Altungey, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle fındık işleme atölyesi kurarak ev kadınlarına istihdam alanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:04
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        Ailesinin ürettiği fındığın değerini artırmak için işleme atölyesi kurdu
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        İLYAS GÜN - Samsun'da yaşayan Muhammed Enes Altungey, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle fındık işleme atölyesi kurarak ev kadınlarına istihdam alanı oluşturdu.

        İstanbul'da bir yayınevinde editörlük yapan ve asıl mesleği gıda kontrolörlüğü olan Muhammed Enes Altungey, Kovid-19 salgını sonrası 2022'de memleketi Samsun'a döndü.

        Yayınevinde çalışırken KOSGEB destekleri hakkında bilgi sahibi olan Altungey, ailesinin üretimini yaptığı fındığın değerini artırmak için KOSGEB'den destek almaya karar verdi.

        KOSGEB'den aldığı hibeyle geçen yıl fındık işleme atölyesi kuran Altungey, fındığı kırıp kavurup, fındık unu, fındık kreması, krokan gibi yan ürünler yaparak satmaya başladı.

        Kurduğu atölyede ev kadınlarına istihdam sağlayan, hem kendi ürettikleri hem bölge çiftçisinden aldıkları fındığı işleyerek değerini yükselten Altungey, yurt dışına satış da yaptı.

        İşletme sahibi Altungey, AA muhabirine, salgın sonrasında memleketine dönmek zorunda kaldığını anlattı.

        Ailesinin fındık üretimi yaptığını, kendisinin de fındığı katma değerli ürün haline getirmek için araştırma içine girdiğini söyleyen Altungey, şöyle devam etti:

        "KOSGEB desteğiyle geçen yıl fındık kırma ve işleme fabrikası açtık. Bu işe önce fındık kırma fabrikası olarak başladık. Kendimize her yıl hedefler belirledik. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl günlük 1 ton fındık kırma kapasitemiz varken bunu 2 tona çıkardık. KOSGEB'ten destek ve danışmanlık hizmeti aldık. Hibe desteği alarak faaliyetimizi gerçekleştirdik. Fabrikamızdaki makinelerimiz de tamamen milli ve yerlidir. Biz bu makinelerle kırma, kavurma gibi hizmetler veriyoruz."

        - İlk ihracat İran'a

        Altungey, kendi markaları ile Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile ürünlerini gönderdiklerine işaret ederek, "Yurt dışına da ürünlerimiz gidecek. Van'da bir firma vasıtasıyla dolaylı olarak ilk ihracatımızı İran'a yaptık. Sezonluk olarak fabrikamızda 6 ile 10 ev hanımına istihdam kapısı oluşturduk. Çevremizdeki ev hanımlarına burada iş veriyoruz. Hem onların ekonomik olarak aile ekonomisine destek olmasını sağlıyoruz hem de fabrikada bizim büyümemize katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

        Fındığın 10 farklı ürün olarak satışını yaparak katma değer oluşturduklarını dile getiren Altungey, "Fındığın, kabuklu fındık, çiğ iç fındık, beyazlatılmış fındık, çifte kavrulmuş fındık, fındık krokan, şekerli, şekersiz fındık ezmesi, fındık unu, kıyılmış tatlılık fındık, fındık draje olarak satışını yapıyoruz. Nihai hedefimiz daha büyük entegre bir tesis kurmak. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya fındık ürünleri satan bir firma haline gelmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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