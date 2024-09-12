Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadında sona gelindi.

Hasadın başlaması ile birlikte yaklaşık 5 ila 6 bin ton arasında ürünün işlem gördüğü Havza Buğday Pazarı'nda yağlık ayçiçeği, yağ oranına göre 19,50 ila 20 lira arasında işlem görüyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, AA muhabirine, 2024 yılı ayçiçeği hasadının geçen yıllara göre kuraklıktan dolayı bir miktar düşük olduğunu söyledi.

Gedik, "Alım sezonunun ortasına geldik. Bu yıl geçen yıla göre güzel bir fiyat açıklandı ve çiftçimiz fiyattan memnun. Önceki yıllara göre fiyatta bayağı bir artış yaşandı. İthal ayçiçeğine kota getirilmesi, birebir iç piyasadan alım yapılması ile birlikte dış piyasa alımın dengelenmesi fiyatları yukarı yönlü çekti." dedi.

MHP İlçe Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Piyasa şartlarında çiftçiye en iyi fiyatı vermeye çalıştıklarını aktaran Gedik, "Bizim çiftçilerden istirhamımız yaş ürün hasat etmemeleri. Hasat için acele etmemeleri gerekiyor. Biz buğday pazarı olarak çiftçilerimizin her türlü arkasındayız. Ürünlerini değerinde alıyoruz. Hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

12 Eylül askeri darbesiyle ilgili slayt gösteriminin ardından, dönemin tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Eski Havza Belediye Başkanı Tuncer Keskin, "O dönem çok değerli kardeşlerimizi şehit verdik ve bu kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Bizler ülkemiz için mücadele ettik. Gençlerimiz okumalılar ve kendilerini iyi yetiştirmeliler. O dönemde üzerimize oynanan oyunların tekrarlanmaması için gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri ve bilinçli olmaları önemli." dedi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel de 12 Eylül askeri darbesinin 44. yılında darbede hayatını kaybeden ülkücüleri anmak için toplandıklarını belirterek, "12 Eylül 1980 Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurulduğu gündür. Fakat demokrasimiz yok edilememiş, milliyetçiler boyun eğmemiştir." ifadelerini kullandı.