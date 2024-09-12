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        Ladik Belediyesi sıfır atık ile ilgili çalışma yürütüyor

        Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce, vatandaşlara sıfır atık konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:00
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        Ladik Belediyesi sıfır atık ile ilgili çalışma yürütüyor
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        Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce, vatandaşlara sıfır atık konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.

        Ekipler, atıkların toplanması, doğa ve çevre bilincinin artırılması gibi bilgiler içeren broşürleri pazar yerinde ve konutlarda vatandaşlara ulaştırdı.

        Vatandaşlardan kağıt, cam, yağ, pil, plastik veya metal atıkların toplama merkezleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması konusunda destek istendi.

        Belediye Başkanı Adnan Topal, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını ve çevre bilincinin artırılmasını sağlamak amacıyla pazarcı esnafı ve evlere bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını anlatarak, "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalar yürütüyoruz. Atık toplama konteynerlerimiz her mahallede, her köşe başında bulunmaktadır. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, daha yaşanılabilir bir çevreye kavuşmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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