Samsun'da 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
"Hırsızlık", "6136 SKM", "Tehdit ve Görevli Memura Mukavemet" suçlarından toplam 6 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi F.D. (23) özel hareket polislerinin dahil oldukları müzakere sonrası İlkadım'da yakalandı.
Hükümlünün üzerinden bir ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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