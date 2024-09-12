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        Samsun'da 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:21
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        Samsun'da 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        "Hırsızlık", "6136 SKM", "Tehdit ve Görevli Memura Mukavemet" suçlarından toplam 6 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi F.D. (23) özel hareket polislerinin dahil oldukları müzakere sonrası İlkadım'da yakalandı.

        Hükümlünün üzerinden bir ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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