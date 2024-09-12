Samsun, Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ve Samsun'un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.