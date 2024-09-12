Vezirköprü'de "Güle Güle Üniversiteliler" programı düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik, "Güle Güle Üniversiteliler" programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesine ait Butik Otel'de düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Uyar ile üniversiteyi kazanan öğrenciler katıldı.

Kaya, üniversite kazanan tüm öğrencileri kutlayarak, "Her biriniz farklı illerde bulunan üniversitelerde eğitim ve öğretim göreceksiniz. Okullarınızı başarıyla tamamladıktan sonra yine ülkemizin değişik yerlerinde ülkemize ve milletimize hizmetler edeceksiniz. Bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.