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        OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla mücadele protokolü imzalandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla mücadele protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:44
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        OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla mücadele protokolü imzalandı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla mücadele protokolü imzalandı.

        OMÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen törende, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ülke ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak işbirliği anlaşması kapsamında kahverengi kokarcayla mücadele protokolünü imzaladı.

        Protokolle, kahverengi kokarca zararlısının kontrolü için ısı tuzakları geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Ayrıca tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

        Prof. Dr. Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle fındık üzerinde bir felaket yaşandığını söyledi.

        Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin topyekun sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini belirten Yavuz Ünal, "Akut bir durum, acil bir durum. Dolayısıyla biz ve Tarım İl Müdürlüğü arasında, mücadeleyi esas alan bir protokolü imzaladık. Ancak burada bilinen yöntemleri kullanmaktan ziyade bölgede özel felaketin boyutunu dikkate almak suretiyle yöntemler geliştirme noktasında bir süreci başlattık." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam ise kokarcanın Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'den Kırklareli'ne kadar fındık olan alanlarda zarar verdiğini kaydetti.

        Mücadele için üniversitedeki akademisyenlerle proje çalışması başlattıklarını anlatan Sağlam, "Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Nasıl toplanırken otomatik olarak imha edebiliriz. Arazide farklı yükseltilerde farklı zamanlarda oluşturulabilecek makinanın nasıl çalışacağıyla ilgili bir araştırma yapacağız inşallah. Tabii biz bunun sonucuna göre de bölgenin tamamında bu makinenin kullanılmasını hedefliyoruz. Bölgede amacımız şu, kahverengi kokarca zararlısını nasıl sıfıra indirebiliriz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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