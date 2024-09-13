Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildikten sonra art arda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 mağlup ederek 6 puan topladı.

        Karadeniz ekibi, sahası ve taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Emre Kılınç'ın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

        Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı ise rakibinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

        Ligin ilk 4 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan kadın, 47 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan kadın, 47 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Biyoloji öğretmenlerine yönelik yapay zeka araçları eğitimi
        Biyoloji öğretmenlerine yönelik yapay zeka araçları eğitimi
        Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu
        Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu
        Çarşamba'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Çarşamba'da İlköğretim Haftası kutlandı
        OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla m...
        OMÜ ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında kahverengi kokarcayla m...
        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı (2)
        Eşini, başına tabanca kabzasıyla vurup yaraladı (2)