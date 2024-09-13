Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Ligin ilk 4 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

Karadeniz ekibi, sahası ve taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildikten sonra art arda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 mağlup ederek 6 puan topladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.