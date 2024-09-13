Bafra'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinliklere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci ile kurum müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı.

Kutlama programı daha sonra İsmet İnönü İlkokulu bahçesinde devam etti.

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