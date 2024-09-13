Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kuka, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş da yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, çocukların, öğretmenlerin ve eğitim camiasının heyecanını paylaştığını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyorum." dedi.

Bereket İlkokulu bahçesinde devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

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