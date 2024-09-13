OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin karşısında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangının sıçrama ihtimaline karşı yakın mevkideki otoparkta bulunan araçlar da kaldırıldı.
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