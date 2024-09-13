OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin karşısında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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