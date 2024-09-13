Asarcık'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Samsun'un Asarcık ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.
Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrencilerden oluşan koro ve dans gösterileri gerçekleştirildi.
Program, öğrencilere yönelik eğlence aktiviteleri ile oyunlar oynanmasıyla son buldu.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Er, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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