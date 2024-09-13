Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Asarcık'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asarcık'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Asarcık ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

        Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, öğrencilerden oluşan koro ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

        Program, öğrencilere yönelik eğlence aktiviteleri ile oyunlar oynanmasıyla son buldu.

        Programa Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Er, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da orman yangını
        Samsun'da orman yangını
        OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        24 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Narin olayında yüreğim cız ediyor
        24 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Narin olayında yüreğim cız ediyor
        Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Bafra'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Bafra'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde 9 ayda dünya şampiyon...
        Arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde 9 ayda dünya şampiyon...