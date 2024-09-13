Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin karşısında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOMA, Atakum Belediyesi ekiplerinin de su tankeri ile destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangının sıçrama ihtimaline karşı yakın mevkideki otoparkta bulunan araçlar da kaldırıldı.

        - "Çalışanlarımız yangına kazma ve kürekle müdahale etti"

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gazetecilere, yangının saat 13.00 sıralarında çıktığını söyledi.

        Yangına çok hızlı şekilde müdahale edildiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

        "Hem emniyet hem itfaiye, üniversitenin bütün personeli ellerindeki bütün imkanlarla kazma küreğe varıncaya kadar çok acil ve kapsamlı mücadele edilmesi sonucunda kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm kadar alanda sadece dip yangını olarak ortaya çıktı. Şükürler olsun, ciddi bir zarar yok. Ağaçlar da ciddi zarar görmüş değil ama ciddi bir tehdit, ciddi bir tehlike olarak atlatıldı."

        Yangında hızlı müdahaleyle hızlı sonuç alındığını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

        "Ağaç gövdesine yaygınlaşmadığı için kontrolü biraz daha kolay oldu. Dipteki yaprakların ayrıştırılmasıyla önce yaygınlaşması kesildi. Farklı açılardan müdahale edildiği için daire içine alındı. Bir miktar ağaç kesildi ve yangının yolu kapatıldı. Bu konuda çalışanlarımızın deneyimi olmasının sağladığı avantajı yaşadık. Arkadaşlarımız bu konuda hem hassaslardı hem de pratikleri vardı. Dolayısıyla çok kısa sürede, çok dar alana hapsedilmek suretiyle söndürüldü. Tekrar alevlenme olmasın diye arkadaşlarımız kontrol altında tutuyorlar sahayı."

        Ünal, Türkiye'de arama kurtarma takımı olarak akreditesi bulunan tek üniversite olduklarına dikkati çekerek, "Üniversitedeki çalışanlarımız yangın ve benzeri şeyler için hazırlıklıydı, sürekli bu konuda eğitim de alıyorlar. Burada güzel olan şey, arkadaşların herhangi bir şey beklemeden kazma kürekle müdahale etmesidir. 20-25 kişilik ekibimiz çember içine aldığı için yangının yaygınlaşması önlendi. Diğer güzel tarafı da herhangi bir arkadaşımızın deneyimi sayesinde dumandan, alevden etkilenmeden yangını atlattık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Asarcık'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Samsun'da orman yangını
        Samsun'da orman yangını
        OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        OMÜ kampüsündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        24 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Narin olayında yüreğim cız ediyor
        24 yıldır kayıp olan Sinem'in babası: Narin olayında yüreğim cız ediyor
        Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Salıpazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Bafra'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Bafra'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı