Samsun'da narkotik operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

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