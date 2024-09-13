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        Samsun'da narkotik operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:19
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        Samsun'da narkotik operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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