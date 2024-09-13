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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:58
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince uyuşturu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        İ.Ö'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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